美潛艦爆性醜聞 定期更新「性侵名單」還分級排名

2019-05-20 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕根據一項調查結果，美國海軍潛艦佛羅里達號上有士兵創了2份名單，不但拿艦上的30多名女性官兵當成性侵的幻想對象，排名評分，還註記不堪入目的言詞；案發後，艦長已被革職。

綜合外媒報導，「Military.com」公開這份長達74頁的報告，指美國佛羅里達號潛艦（USS Florida/SSGN 728））上有人創建「性侵名單」，名單羅列女生的名字，表達想和她們發生性行為，還為她們分級排名；該調查報告描述了部分「侵略性的性行為」，但並未直接提及任何「非自願行為」。自去年6月起，有2名士兵會將名單上交給1名高級軍官，其他人則把名單內容存在網路上，定期更新。

佛羅里達號是第2艘納入女性船員的潛艦，173人中有32名女性。潛艦上的女兵聽聞「性侵名單」的傳言後，紛紛表達反感、害怕和憤怒；艦長科爾徹（Gregory Kercher）得知此事後，曾試著用搜尋引擎搜索，卻沒有立案調查，也未下令嚴禁，因此被以「失職」等理由革職。

事後，美國潛艦司令部指揮官理查（Chas Richard）表示，雖然不能保證類似事件永遠不會再發生，但他可以保證，將繼續執行部隊中的行為和品格的高標準。潛艦人員應該尊重任何人，而那些達不到標準的人，要對他們的行為負責。

根據2014年的美國五角大樓的1項研究，海軍在性騷擾方面的紀錄是軍中最糟的，海軍的女性官兵平均1年內遭受性侵的風險為17.1%﹔之前懷俄明號潛艦（USS Wyoming）也傳出有女性在不知情的狀況下，被偷拍洗澡、脫衣服長達1年。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法