英女王公開徵「小編」！ 百萬年薪學歷不拘 只要……

2019-05-20 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕近日，英國女王伊莉莎白二世公開徵選網路社群「小編」。皇室開出年薪至少3萬英鎊（約台幣120萬元）的條件，週休二日、每年33天帶薪特休假，還有15％退休金，希望延攬人才協助女王經營社群媒體，讓全世界持續關注皇室成員動態。

綜合外媒報導，英國皇室近年來越來越重視社群媒體的行銷，近日皇室也發出一則徵人啟事，要招募一位「數位傳播專員」（Digital Communications Officer）。這個職位主要負責協助女王伊莉莎白二世經營社群媒體，維持女王在公眾面前的形象，讓全世界持續關注女王及皇室成員的動態，工作內容看上去和「小編」相似。

公告指出，此職位除了需要經營社群帳號和網站之外，還需要負責撰寫專欄、管理新聞、更新皇室最新消息，也需要和皇室成員一起出席各大國際活動，如：皇室婚禮、外交訪問等。撰寫的文章內容有機會被全世界看見，對應徵者來說，將會成為一筆非常亮眼的工作經驗。

這個職缺開放至5月26日截止，並沒有任何學歷限制，只要求必須「受過良好教育」。更重要的是需要有成功經營社群媒體的經驗，以及分析網路流量、數據的能力，且具備攝影、產製影片的技術，最好擁有在知名公司任職的經驗。

該職位提供年薪至少3萬英鎊（約台幣120萬元），依照相關經驗可以再往上調整，週休二日，一週上班37.5小時，提供免費午餐，享有15％的退休金和每年33天帶薪年假。

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