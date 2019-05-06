面對IS恐攻…這座村莊「女力崛起」

2019-05-06 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕前一陣子甫被鎮壓的伊斯蘭國（IS），近年來肆虐了許多伊斯蘭教國家，造成許多家庭流離失所，但在敘利亞的境內，卻有這麼一座村莊，專門收容那些因戰爭而逃離家園的婦女及她們的孩子。

根據《CNN》報導，在敘利亞境內的最北方，有一個在2018年11月25日正式落成的村莊，全都由婦女和他們的小孩組成，男性可以到這個村莊參觀，但不被允許在這裡過夜，這個村莊叫做Jinwar，在庫德族語裡，這個字是「女人的土地」的意思。

在Jinwar村內，住著許多有著不同背景的婦女，有的人是因為丈夫死於國家內戰或伊斯蘭國的襲擊，有的人是為了躲避戰爭的侵襲，也有些人則是遭逢家庭暴力而逃離至此；但是在這裡，村民們歡迎各種宗教、種族與政治觀點的人入住，這個村莊不僅屬於庫德族女性，也包含一些阿拉伯人、雅兹迪教徒（Yazidi，中東的一種古老宗教，受伊斯蘭國所迫害），甚至一些外國居民。

住在村內的婦女們透過烘培麵包、製作手工藝品、販賣牲畜和穀物，來維持村莊生計。同時村內也有醫療資源、提供教育。Jinwar的婦女們表示，這塊土地是要改變人們對父權關係以及受暴婦女的想法，她們希望能為世人建立起女性能夠獨立自主的概念。

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