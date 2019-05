川普：5/10起6.1兆中國產品關稅提高至25％

2019-05-06 01:11

〔即時新聞/綜合報導〕美中貿易戰傳出可能即將達成協議,美國總統川普在美東時間5日(台灣時間6日凌晨零時8分)推文表示,自週五(10日)起,將2000億美元中國產品的懲罰性關稅稅率從10%提高到25%,並威脅未來可能再擴大。他也抱怨與中國的貿易協商進展太慢,更回絕中方企圖重新談判的要求。

川普在推文中指稱,過去10個月來,中國輸往美國500億美元(約新台幣1.55兆元)的高科技產品被25%懲罰性關稅,其他2000億美元(約新台幣6.1兆元)貨物支付10%的關稅,這是美方獲得巨大經濟成果的部分原因。他宣布,目前採取10%稅率的2000億美元貨物將自10日起提高至25%。

此外,中國還有3250億美元(約新台幣10兆元)輸美產品未被加稅,很快也會課徵25%的稅率。

川普強調,美國課徵關稅對這些產品的成本影響不大,主要是增加中國的負擔,目前美方與中國的貿易協議仍繼續進行,「但速度太慢,中方企圖重新談判,免談」!

川普今年初起便一再威脅要提高這2000億美元中國產品的懲罰性關稅,但雙方展開協商後一直延後至今。

....of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No!