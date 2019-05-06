川普：5/10起6.1兆中國產品關稅提高至25％
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美國總統川普（右）宣布，10日起，將2000億美元中國產品的懲罰性關稅稅率從10%提高到25%。（美聯社資料照）

美國總統川普（右）宣布，10日起，將2000億美元中國產品的懲罰性關稅稅率從10%提高到25%。（美聯社資料照）

2019-05-06 01:11

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰傳出可能即將達成協議，美國總統川普在美東時間5日（台灣時間6日凌晨零時8分）推文表示，自週五（10日）起，將2000億美元中國產品的懲罰性關稅稅率從10%提高到25%，並威脅未來可能再擴大。他也抱怨與中國的貿易協商進展太慢，更回絕中方企圖重新談判的要求。

川普在推文中指稱，過去10個月來，中國輸往美國500億美元（約新台幣1.55兆元）的高科技產品被25％懲罰性關稅，其他2000億美元（約新台幣6.1兆元）貨物支付10％的關稅，這是美方獲得巨大經濟成果的部分原因。他宣布，目前採取10％稅率的2000億美元貨物將自10日起提高至25％。

此外，中國還有3250億美元（約新台幣10兆元）輸美產品未被加稅，很快也會課徵25％的稅率。

川普強調，美國課徵關稅對這些產品的成本影響不大，主要是增加中國的負擔，目前美方與中國的貿易協議仍繼續進行，「但速度太慢，中方企圖重新談判，免談」！

川普今年初起便一再威脅要提高這2000億美元中國產品的懲罰性關稅，但雙方展開協商後一直延後至今。

川普推文：

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