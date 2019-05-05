泰王巡遊傍晚登場！ 民眾卡位爭睹拉瑪十世

2019-05-05 18:52

〔記者劉宜庭／曼谷報導〕泰王加冕大典第2日，來自泰國各地的民眾，今日上午便陸續聚集到大皇宮周遭，排隊接受安檢，準備進入管制區域卡位，目睹拉瑪十世的風采。一名來自中部那空那育地區、60多歲的農民表示，自己過去也曾專程到曼谷參加前任國王蒲美蓬（拉瑪九世）的喪禮，很榮幸也能參加這次加冕大典，衷心期盼十世皇能延續先皇功績。

瓦吉拉隆功巡遊隊伍傍晚已啟程，遊行總時程長達數小時，已有愈來愈多民眾聚集到大皇宮周遭，等待巡遊隊伍經過。通過安檢的民眾，當局會派發不同樣式的識別貼紙，根據不同的顏色必須在不同的指定區域等候。

一名在曼谷拉瑪二區經營小生意的中年女性表示，自己昨（4）日上午10時就到大皇宮周遭參與王室活動，期盼十世皇能延續九世皇的領導風采，讓泰國變得更好；提到九世皇，她強調蒲美蓬積極推展國家建設，穩健發展泰國經濟，改善貧窮，提高人民生活品質。

一名50多歲的曼谷媽媽指出，能親臨加冕大典現場是十分難得的機會，全球僅有25個國家有王室傳統，而泰國正是其中一個，此生能有機會參與王室活動，實在是非常幸運，許多旅外泰國人和外國人專程到泰國參與加冕大典，住在泰國的人當然更應該來參加，我非常開心和感動，眼淚都快流出來了！

不過，也有曾經參與蒲美蓬喪禮的青年指出，國喪當時，曼谷萬人空巷的景況持續多日，與這次十世皇的加冕大典相比，瓦吉拉隆功的聲望似乎遠不如自己的父親。據悉，許多20歲至35歲的泰國青年，甚至會透過網路購買具諷刺意味的Ｔ恤，來表達對新王的觀感。

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