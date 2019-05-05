還沒生？ 梅根預產期已過1周 醫生：恐得催生胎兒

2019-05-05 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子和梅根王妃的第一個寶寶即將出生。但由於梅根的預產期已經過了1周，寶寶卻仍無動靜，屆時，她很可能需要到醫院催生胎兒。

綜合外媒報導，哈利與梅根的第一個孩子備受期待，梅根希望能在新家自然生產，但由於她的預產期已過了1周，醫生表示，除非梅根能在48小時內在家中生下胎兒，否則就得到附近的醫院催生。

通常在預產期過了7至10天內，醫師就會建議催生。不過若是母親及胎兒的情況良好，最晚可以等到預產期過後2周，到時就會進行強制催生。

梅根現年37歲，倫敦威靈頓醫院的婦產科醫師史賓塞瓊斯（Clive Spence-Jones）指出：「研究發現，超過36歲的孕婦，在預產期前後就應該考慮催生，因為風險較高。」

英國博弈業者Paddy Power，3日停止接受客人對於哈利與梅根第一個寶寶的投注，引發外界懷疑孩子是否已經誕生。賭客傾向認為孩子是一個女孩，對於寶寶的姓名，呼聲最高的是「黛安娜」（Diana），賭客認為哈利與梅根會以此紀念黛妃。其他如皇室愛用名字：維多利亞（Victoria）、亞瑟（Arthur）、菲利浦（Philip），也都榜上有名。

此外，哈利原訂下周將訪問荷蘭兩日，出席宣傳活動，但日前英國王室卻宣布行程將縮短一天，被外界認為他是希望能留在家中照顧妻兒。

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