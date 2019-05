公安嗆「老子就是黑惡勢力」 北大左派學生被扒光甩耳光

2019-05-05 21:02

〔即時新聞/綜合報導〕中國北京大學馬克思主義學會(簡稱馬會)會長邱占萱和其他4名北大學生遭爆日前「被消失」,近日網路上流傳一段邱占萱的自白影片,自稱曾遭受警察種種非人待遇和折磨。

中國有5名北大前馬會學生傳出在上個月底到工廠體驗勞動後全失聯。在他們4月29日上午失蹤前,一直有便衣警察跟蹤、騷擾。中國異議人士胡佳推斷,他們應是被國保人員非法監禁。

而據邱占萱在影片中的陳述,自稱曾連續4天被北京海淀區燕園派出所的警方虐待,第1天在搜身前,警察恫嚇他「老子就是黑惡勢力」,並強迫他寫下保證書,聲明放棄一切受教權利;第二天,當邱占萱一走進派出所,便挨了5記耳光,打到鼻血噴出,警察還遞了一張紙,上頭寫著「打你是應該的」、「公安就是這麼強勢」。

到了第3天,警方用藍芽音響播放中共十九大開幕式報告3個小時,強迫他一動也不動地坐在板凳上聽;第4天時,警方聲稱懷疑他身上有錄音設備,將他身上衣物全扒光,逼迫他趴在桌上展露光溜溜的屁股以便檢查,警察更出言戲弄:「以後要藏錄音筆,就藏在屁眼裡面!」

邱占萱在影片末控訴,警察說的話無恥、下流,「不敢想像過去遭拘捕的工人或同志,會遭到怎樣的待遇」,因此決定將自身遭遇公諸於眾。他還表示,如果日後他「被失蹤」或不再活躍,定是中共和惡劣的警察所致。

