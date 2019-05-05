公安嗆「老子就是黑惡勢力」 北大左派學生被扒光甩耳光

2019-05-05 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大學馬克思主義學會（簡稱馬會）會長邱占萱和其他4名北大學生遭爆日前「被消失」，近日網路上流傳一段邱占萱的自白影片，自稱曾遭受警察種種非人待遇和折磨。

中國有5名北大前馬會學生傳出在上個月底到工廠體驗勞動後全失聯。在他們4月29日上午失蹤前，一直有便衣警察跟蹤、騷擾。中國異議人士胡佳推斷，他們應是被國保人員非法監禁。

而據邱占萱在影片中的陳述，自稱曾連續4天被北京海淀區燕園派出所的警方虐待，第1天在搜身前，警察恫嚇他「老子就是黑惡勢力」，並強迫他寫下保證書，聲明放棄一切受教權利；第二天，當邱占萱一走進派出所，便挨了5記耳光，打到鼻血噴出，警察還遞了一張紙，上頭寫著「打你是應該的」、「公安就是這麼強勢」。

到了第3天，警方用藍芽音響播放中共十九大開幕式報告3個小時，強迫他一動也不動地坐在板凳上聽；第4天時，警方聲稱懷疑他身上有錄音設備，將他身上衣物全扒光，逼迫他趴在桌上展露光溜溜的屁股以便檢查，警察更出言戲弄：「以後要藏錄音筆，就藏在屁眼裡面！」

邱占萱在影片末控訴，警察說的話無恥、下流，「不敢想像過去遭拘捕的工人或同志，會遭到怎樣的待遇」，因此決定將自身遭遇公諸於眾。他還表示，如果日後他「被失蹤」或不再活躍，定是中共和惡劣的警察所致。

Revelations on May 4. Peking University sociology student （junior）, former president of the student Maxism Society #QiuZhanxuan #邱占萱 tells the his experience of police summon over the past few days: https://t.co/9U9PDbX3ai @CECCgov @StateDRL @USA_China_Talk @jeromeacohen 1/7 — Yaxue Cao （@YaxueCao） 2019年5月4日

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