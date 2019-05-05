劉霞：劉曉波告別儀式被迫進行、都是演戲

2019-05-05 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞近日坦言，她一直不願意面對或承認劉曉波已經離世，更說：「跟曉波所有被迫進行的告別儀式，我覺得都是演的，都是演戲，都不是真的。」

《德國之聲》4日在臉書分享一段近3分鐘的影片，為劉霞在德國法蘭克福舉行的個人攝影展時，與流亡海外的中國異議藝術家艾未未對談，這場活動由美國著名漢學家林培瑞主持。

影片中，劉霞透露不知道自己每天怎麽過日子，如果只有她一人，就會想躺著不動，但到柏林認識了一些新朋友，他們都會找各種緣由叫她出門、陪她上街，陪她喝咖啡等。她也說自己每天按時服藥。

劉霞表示，「我不願意面對，我心裡到現在也不願承認曉波走了。跟曉波所有被迫進行的告別儀式，我覺得都是演的，都是演戲，都不是真的」。

劉霞遭中國軟禁多年，去年7月10日劉曉波逝世週年前夕，她被獲准離開北京前往德國柏林，但劉霞的弟弟劉暉仍留在中國。

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