基督教具巨大危害性！ 中國竄改傳道內容打造「黨教」

2019-05-05 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期內在臉書、推特留出官方計畫性地打壓基督教，探討「基督教對中華民族安全的巨大危害性」，現有外媒證實中國當局審查教堂傳道文稿，強迫基督教成為「黨教」。

在推特、臉書流出的照片顯示，中國官方開會研討「基督教對中華民族安全的巨大危害性」，會議內容提到「基督教在中國大肆擴張，目前已有7000萬新教徒、1200萬天主教徒，總人數超過中國共產黨員，還有其他基督教研究的專家學者估計目前中國基度教信眾已達1.3億。」

根據《寒冬》報導，河南省商丘市「三自教堂」被政府審查傳道講章，當局要求教堂將聖經中國化，傳道內容必須與中國傳統文化結合，「政府提倡基督教中國化，教堂中國化，聖經中國化，講章更得中國化」，因此傳道者的文稿必須誇讚祖國，稱讚黨的政策，告訴信眾中國人能有好生活都是共產黨的功勞。

該教會傳道者認為，「我們很為難，寫這樣的中國化講章不是讓我們說假話、違背主的話嗎？」傳道者提到，中國當局目前對基督教祭出的政策有別於文化大革命時期，當時是直接抓走信眾，現在是竄改聖經內容，將中國儒家思想、共產黨主義加入聖經，往後信眾們聚會參予的就不是基督教活動，「而是『黨教』了。」

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