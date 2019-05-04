近70年首場加冕大典 泰王拉瑪十世完成神格化儀式

2019-05-04 23:04

〔記者劉宜庭／曼谷報導〕泰國國王瓦吉拉隆功（拉瑪十世）為期3天的加冕大典4日展開。66歲的瓦吉拉隆功4日上午在曼谷戈拉帕皮曼（Chakrabat Biman）皇室御所，依照王室傳統進行加冕前的聖水灌頂儀式，隨後前往拜索達信（Baisal Daksin）皇殿，在大皇宮的八角王座上先後接受總理帕拉育、樞密院主席等人獻上八方聖水。

其後，瓦吉拉隆功接受婆羅門祭司獻上28件王室聖物，戴上擁有200年歷史、重達7.3公斤的尖頂金王冠，完成國王神格化儀式，象徵性的化身活神，正式取得王室繼位法統。諸多王室聖物當中，最受矚目的五件聖物分別是王冠、王履、王扇和拂塵、勝利劍、權杖。

瓦吉拉隆功4日下午在阿曼林威林猜業（Amarindra Vinijaya）皇殿內接受全體王室成員、樞密院、內閣成員和政府官員祝福，傍晚前往玉佛寺，在高僧的見證下宣告成為佛教的王室守護者。與此同時，戈拉帕皮曼（Chakrabat Biman）皇室御所也持續進行加冕入住坐床儀式。

瓦吉拉隆功完成加冕後，正式冊封王后素提達（Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya），並頒布加冕後第一道諭令，宣布將會跟隨前任泰王蒲美蓬的腳步「以義治國」，為人民的福祉獻身。瓦吉拉隆功5日即將透過授勳儀式冊封王室成員新爵位，並乘坐王轎遊行，接受人民敬禮。

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