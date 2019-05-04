日本民間自製小火箭發射成功 造價便宜極具競爭力

2019-05-04 19:23

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕日本首枚由民間自製及民間發射的小型火箭「MOMO」（百），4日清晨在北海道大樹町首次發射成功，不但突破了高度100公里的「卡門線」（Kármán line），也如計畫在外太空停留4分鐘。小型火箭發射若能商用化，未來將大幅降低太空運輸成本。

這枚小型火箭是由日本新創公司「星際科技」（Interstellar Technologies，簡稱IST）所研發及發射。創業者為日本鬼才經營者堀江貴文，社長稻川貴大畢業於東京工業大學，大學時代曾參加過「瘋狂鳥人大賽」，該大賽是由學生自製滑翔翼挑戰飛越琵琶湖的夏季盛事。

堀江在擔任活力門社長時即熱心參與民間火箭開發事業，2013年邀請稻川擔任IST社長，並著手開發首枚商用火箭「MOMO」漢字為「百」，意指以突破高空100公里為目標。在此之前IST曾開發數枚實驗火箭，今天發射成功的「MOMO」3號機全長10公尺、直徑50公分，裝滿液體燃料重約1.1噸，這是IST透過網路群募資金製造的第3枚同系列火箭，前2枚分別於前年及去年發射，但2枚均以失敗告終。

「MOMO」3號機的發射也不是很順利，原本預定4月底發射，但因上空強風而多次延期，由於前2次的失敗，這次算是「背水一戰」，日本火箭製造大廠三菱重工和日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）工程師也拔刀相助，找出設計不良的部分加以改善。

當地時間清晨5點45分，「MOMO」3號機在北海道鄉親和出資民眾約1300人的目送下，成功打上了高度100公里的外太空，最高高度為113.4公里，並在外太空停留4分鐘後掉入太平洋，全程約7分鐘。

「MOMO」3號機可運送重約20公斤的貨物，這次搭載了高知工科大學開發的觀測裝置，一枚造價僅數千萬圓，較現有的動輒數億圓到數十億圓的火箭廉價，未來投入商用市場將大幅降低太空運輸成本很具競爭力。

稻川在成功發射後的記者中表示，非常成功，安全性也沒問題，堀江則表示「十分完美」，「MOMO」的商用化已近在咫尺。IST也計畫開發可載運超小型衛星的火箭，並預定於2013年加入衛星發射的市場。

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