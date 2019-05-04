平成2度失敗 日本商用火箭令和時代發射成功

2019-05-04 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕在平成時代的2017年、2018年2度失敗之後，日本商用火箭今日在令和時代的第4天首次成功進入外太空，研發商也計畫基於本次的成功，再開發可將衛星送入外太空的新型火箭。

綜合外電報導，由日本企業星際科技公司（Interstellar Technologies）開發的MOMO 3號火箭，今日成功從為於北海道的試驗場昇空，到達約113公里高的外太空，之後依計畫平安降落在太平洋。

MOMO 3號火箭長9.9公尺、直徑50公分，可攜帶約20公斤的負重，是在MOMO 1號、MOMO 2號的失敗之後，累積其經驗改良的版本。有了這次的成功發射，星際科技公司計畫在2022年末，開發出可將100公斤重的衛星送入太空的新型火箭「ZERO」。

在星際科技公司成功之前，日本的火箭開發過去皆由國家宇宙航空研究開發機構（JAXA）進行，本次的成功意味著日本在商用火箭領域跨出了一大步。

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