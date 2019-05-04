不爽中客狂跑來？香港診所疑注射中國人「水貨」疫苗

2019-05-04 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前傳出醫院使用假的HPV疫苗（一般認知為子宮頸癌疫苗），讓許多中國人憂心忡忡，改赴香港和台灣打針，不過近日卻傳出有香港診所給中國人注射的HPV疫苗全是「水貨」，正版的HPV疫苗只留給香港人自己用，目前已有香港政治人士呼籲政府介入調查。

據港媒報導，香港有一間診所疑似針對中國遊客注射假的HPV疫苗，有記者佯裝成家屬陪同中國遊客進入診間發現，雖然醫護人員在注射前會先展示疫苗包裝盒，盒上印有繁體中文及英文字樣，但要進行接種時，對方就會拿出檯子下暗藏的「水貨」疫苗膠盒，並快速撕開膠套丟進垃圾桶，整個過程花不到五秒鐘，就輕鬆騙過了從中國各地遠奔而來的遊客。

對此，香港衛生署重申，目前香港只有一種已註冊的九價子宮頸癌疫苗「加衛苗Gardasil 9」，註冊證明書持有人為美國默沙東藥廠有限公司。而許多香港政治人士也擔心水貨疫苗是否已大規模流入，或該疫苗其實為「假疫苗」對人體有害，要求政府介入調查。

該消息傳開後讓許多中國網友感到憤怒，紛紛大罵「都是一個國家的人還搞地域歧視」、「無良醫生到處都有」、「為何要到香港去打，這是國內衛生局監管部門應該反省的悲哀 」、「特地去香港一趟居然打了水貨針」、「水貨和假疫苗相比…哪個更沒保障？」、「老百姓的命根本不值錢啊」。

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