上任後首次露面！參賀德仁天皇 14萬人從皇居排到東京車站

2019-05-04 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本天皇德仁即位後，今（4）日早上受宮內廳安排「即位一般參賀」；德仁上任以來首次公開露面，湧入大約14萬民眾，從皇居一路排到東京車站，只為了見天皇一面。

綜合媒體報導，日本天皇德仁本月1日即位後，宮內廳今（4）日安排新天皇德仁與皇后雅子從上午10點到下午3點，每小時各1場，共6場於皇居長和殿露台發表上任演說、向國民致意。

這次「即位一般參賀」比30年前平成時期首次參賀多了3萬人，湧入高達14萬民眾，排隊人潮從皇居一路排到東京車站（約2.1公里的路程）；也因日本今日天氣酷熱，排隊人潮中，有121人因此中暑。

德仁在參賀儀式表示，「我對於前來的國民祝賀感到非常開心，同時也致上謝意。在此為國民的健康與幸福祈禱，希望我們國家可以攜手外國，一同致力於世界和平，也希望日本能更上一層發展的願望能夠實現。」

這場參賀儀式，出席者還有皇嗣秋篠宮夫婦為首的成年皇族。退位的上皇明仁夫婦沒有參加；德仁長也女愛子、秋篠宮長男悠仁因為仍未成年，也沒有出席。

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