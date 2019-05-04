美國駐中大使館一高級專員 在北京「突然死於自然原因」

2019-05-04 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐北京大使館3日一名資深外交官突然死亡，雖然死因為「自然原因」，仍引起網友懷疑，為何自然死因不能明說，美國必須交代明確原因。

美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）3日在推特上表示，移民海關執法局（ICE）駐北京大使館的專員兼國土安全部派駐中國使團的區域專員洛佩茲（Theodore Lopez）3日上午「突然死於自然原因」。

布蘭斯塔德說，他代表全體大使館員工，向洛佩茲的家人表達最深的哀悼之意，並指示海軍陸戰隊將大使館的國旗降半旗致意。

許多網友對美國外交官在北京突然死亡感到不解，「為何自然原因」、「突然死亡一定有原因，要查明」、「在中國，又添一種新死法？」、「什麼自然原因不能明說？」、「霧霾引起的？」、「看到自然我就放心了，一定不自然」、「中國很危險，下一位來之前要把遺囑寫好」、「猝死，還是其他原因，沒有自然原因這一說吧，比得憂鬱症跳樓還假」。

領英（Linked In）的公開資料顯示，洛佩茲從1996年至2003年是司法部在加州的特別專員，隨後在美國海關以及邊境執法局（ICE）擔任專員13年，2016年10月起任美國移民海關執法局駐北京大使館的專員國土安全部派駐中國使團的區域專員，在反恐、運營管理、槍枝處理、政府以及人身安全等領域具有專長。他還曾加入美國海軍陸戰隊36年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/