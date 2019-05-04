獲釋仍不自由 中國「五包一制」24小時監控宗教信徒

2019-05-04 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害宗教不遺餘力，頻頻爆出使用非人道手段，嚴重侵犯宗教信徒人權，外媒披露，北京當局近期推出「五包一」防控責任制，對已刑滿獲釋的宗教信徒實施24小時貼身監控。

長期關注中國人權的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中國河南省一名基督教系「全能神教會」女信徒此前遭當局抓捕後釋放，但她獲釋後發現，政府對她的監控已侵入生活細節，直言自己宛如被囚禁在一個更大的牢籠內。

報導指出，當地政府對這名女信徒實行「五人承包制」的監管手法，當局從宗教局人員、鄉政府、村委會、村小組與她的親屬等5方人馬中各選出一人，負責施行長時間貼身監管，並命令她必須24小時等候在手機旁邊、隨傳隨到。

這名信徒不堪其擾，最終選擇到外地打工，試圖藉此擺脫政府管控，但沒過多久，她就收到打工地的宗教管理局人員的電話，讓她赫然驚覺，自己已身處一個名為「中國」的巨大監獄，而從未真正獲釋。

本篇報導內容與此前傳出諸多案例不謀而合，顯示中國政府現已將迫害宗教行動升級，在全國範圍內有系統地對宗教人士進行壓迫，管控手段更是日益激進，對中國人民的人權問題又是一次重大打擊。

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