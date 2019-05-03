西藏出土新遠古化石！ 有助解開人類適應高海拔生活之謎

2019-05-03 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕科學家對於人類的演化又獲得最新研究成果！近日於中國西藏地區出土的遠古人類下顎骨化石，證實人類早在16萬年前就能夠適應高海拔地區的生活，遠比科學家們原本以為的年代還早。

根據《法新社》報導，這個下顎骨化石來自一個已經滅絕的人類分支「丹尼索瓦人」（Denisovan），這是科學家史上首次在西伯利亞以外地區發現這個族群的化石。科學家也相信，在「世界屋脊」西藏地區發現的這個化石，有助於解釋現代人類適應高海拔、低氧氣濃度環境的能力，是如何演化而來。

德國著名的普朗克研究院（Max Planck Institute）人類進化部門（Department of Human Evolution）主任Jean-Jacques Hublin就指出，在這個化石出土以前，「我們很難想像早在16萬年前，就有生物能在海拔3300公尺的青藏高原上生活」。

關於這個化石的最新研究，已於1日發布在世界著名的《自然》（Nature）期刊上，Hublin同時也是這項研究的第一作者。他說，「過去的研究都指出，人類大約在4萬年前才開始在青藏高原上生活」，「現在我們得到了比它還早4倍的結果，這絕對是非凡的成果」。

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