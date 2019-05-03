男童一直聽到嗡嗡聲 醫生檢查嚇傻：蜱蟲嵌進耳膜裡

2019-05-03 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕罕見病例！美國康乃狄克州1名9歲男童一直聽到嗡嗡聲，耶魯紐黑文兒童醫院耳鼻喉科主任沃爾德曼（Erik Waldman）幫忙看診時當場嚇呆，原來小男孩的耳膜裡竟然嵌進1隻蜱蟲。

據《CNN》報導，沃爾德曼在檢查男童右耳時，發現蜱蟲似乎嵌入鼓膜裡，它的身體已被發炎的組織包圍起來。沃爾德曼試圖移除蜱蟲，但這個頑固的吸血怪物毫不讓步。

該院另一名耳鼻喉科醫生卡斯爾（David Kasle）表示，要從任何一個孩子的耳朵裡取出異物很困難，在這種情況下尤其如此，因為蜱蟲的頭部和嘴部會完全嵌進人體，必須用特殊工具挖出，直接拉出來會造成劇痛還有可能撕裂耳膜。

然而，不移除蜱蟲也會造成後果，隨著時間的推移鼓膜可能穿孔，雖然不至於使男童耳聾，但會影響到他的聽力。因此醫生們決定將男童麻醉，用特殊器具將蜱蟲拿出。

卡斯爾接著用抗生素滴耳劑治療小男孩耳朵因蜱蟲造成的傷勢，目前9歲男童的鼓膜已痊癒，沒有發生其他被蜱蟲咬傷後的併發症。

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