印度宣布9月登陸月球南極 探索未開發大陸

2019-05-02 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕印度昨（1）日宣布，將於今年7月啟動「月球飛船二號」（Chandrayaan-II），如果登月計畫順利，印度將成為繼美國、俄羅斯、中國之後，第4個成功登月的國家。

綜合外媒報導，本來訂定去年4月開始進行的「月球飛船二號」計畫，因發射工程的複雜度，已延宕多時，而據印度太空研究組織（ISRO）發出的最新聲明，月球飛船二號預計於7月9日至16日發射，在9月6日登陸月球。以往月球特測器多落在月球赤道附近，如果順利著陸，將會降落在月球南極，據悉，該區是尚未開發的領域，當地的岩石應有40億年歷史，可以提供珍貴的核能。

印度太空研究組織表示，他們「已準備好迎接最激勵人心的任務之一」。該國第一個任務是2008年10月22日發射的「月球飛船一號」，在312天內拍攝數百張月球表面的影像，不過後來科學家們和無人駕駛的軌道航天器失聯，便決定提前1年終止本應為時2年的計畫。

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We are ready for one of the most exciting missions, #Chandrayaan2. Launch window between July 9-16 & likely Moon-landing on Sept 6, 2019. #GSLVMKIII will carry 3 modules of this #lunarmission - Orbiter, Lander （Vikram）, Rover （Pragyan）.



More updates soon. pic.twitter.com/jzx9CMwUhR — ISRO （@isro） 2019年5月1日

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