印度宣布9月登陸月球南極 探索未開發大陸

2019-05-02 21:23

〔即時新聞/綜合報導〕印度昨(1)日宣布,將於今年7月啟動「月球飛船二號」(Chandrayaan-II),如果登月計畫順利,印度將成為繼美國、俄羅斯、中國之後,第4個成功登月的國家。

綜合外媒報導,本來訂定去年4月開始進行的「月球飛船二號」計畫,因發射工程的複雜度,已延宕多時,而據印度太空研究組織(ISRO)發出的最新聲明,月球飛船二號預計於7月9日至16日發射,在9月6日登陸月球。以往月球特測器多落在月球赤道附近,如果順利著陸,將會降落在月球南極,據悉,該區是尚未開發的領域,當地的岩石應有40億年歷史,可以提供珍貴的核能。

印度太空研究組織表示,他們「已準備好迎接最激勵人心的任務之一」。該國第一個任務是2008年10月22日發射的「月球飛船一號」,在312天內拍攝數百張月球表面的影像,不過後來科學家們和無人駕駛的軌道航天器失聯,便決定提前1年終止本應為時2年的計畫。

???????? #ISROMissions ????????



We are ready for one of the most exciting missions, #Chandrayaan2. Launch window between July 9-16 & likely Moon-landing on Sept 6, 2019. #GSLVMKIII will carry 3 modules of this #lunarmission - Orbiter, Lander (Vikram), Rover (Pragyan).



More updates soon. pic.twitter.com/jzx9CMwUhR