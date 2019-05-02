驚！澳洲發現三眼蛇 身體畸形眼部功能正常

2019-05-02 18:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲北領地公園和野生動物組織日前公布令人難以置信的照片，顯示有人在北領地發現了一條三眼蛇，牠的頭部畸形，三隻眼睛功能正常，但最後因進食困難而夭折。蛇類專家認為，三眼蛇可能肇因於基因突變。

民眾3月底在達爾文附近的阿納姆（Arnhem）高速公路上，發現這隻地毯蟒（Carpet Python）的幼蟒，身長約40公分。

這條蛇的頭部X光片顯示，牠很可能生來就只有一個頭骨和一個額外的眼窩，有三隻功能正常的眼睛，而不是兩個分開的頭部合在了一起。

北領地公園和野生動物組織管理員查托（Ray Chatto）告訴《北領地新聞網》（NT News），這條蟒蛇被發現時大概有3個月大。

查托說：「牠能在野外存活這麼長時間，而且身體還是畸形的，這太不可思議了。在上週去世之前，牠一直在掙扎著進食，奮力求生。」

這條蛇的屍體目前被保存在達爾文的澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）。

昆士蘭大學生物學家布萊恩弗萊博士（Bryan Fry）告訴英國廣播公司（BBC）說，突變是物種演化的天然一環，每個幼體多少都帶有一點突變，只不過這條三眼蛇的情況比較糟糕。

他推測，這條蛇原本也有可能是雙胞胎，其中一條蛇在胚胎期被另一條吸收殆盡，最後只留下了一隻眼睛，而形成三眼蛇。

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