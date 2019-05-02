震嚇中國！美利堅閃電航母加入第七艦隊 航向亞太

2019-05-02 15:23

〔編譯陳成良／台北報導〕美國海軍1日在一份聲明中表示，為了加強在亞太地區的火力，正派遣一艘新型兩棲攻擊艦美利堅號（USS America）前往太平洋。美利堅號能搭載F-35B隱形戰機，並能發揮所謂「閃電航母」（Lightning Carrier）的功能。

海軍最新部署是因應中國在該地區進行擴張，美國需要在太平洋加強軍力。美國最大的威脅來自何處？美國代理國防部長夏納漢（Patrick Shanahan）在上任的第一天，就做出了明確表達，他重複了三遍：中國。

美國海軍強調，該地區的安全局勢需要海軍部署其最強大的軍艦，美國海軍正在透過新的部署，為該地區的美軍帶來更大的打擊力量。

聲明指出，美利堅號將加入美國第七艦隊在前沿部署的海軍部隊，部署在日本橫須賀美國艦隊基地，前往日本的還有新奧爾良號兩棲船塢運輸艦。

原本部署在太平洋的黃蜂號（USS Wasp）兩棲突擊艦，將回到美國諾福克進行定期維護。伯克級（Arleigh Burke-class）導彈驅逐艦斯特西姆號（USS Stethem）將前往聖地牙哥進行船舶中期現代化改造。

日本海上自衛隊也在一份聲明中說，印度太平洋地區的安全，要求美國海軍駐地擁有最強大的艦艇。聲明稱美利堅號將加入第七艦隊的行動區。

美軍「閃電航母」的概念，也就是將兩棲攻擊艦改造成輕型航空母艦，並搭載F-35B超音速匿蹤戰機執行作戰任務，未來可以充分利用兩棲攻擊艦的海上基地優勢，為美軍和聯合部隊提供重要的進入、集結和打擊能力。

軍事專家指出，輕型航母搭載可短距離或垂直起降的F-35戰機，理論上可在低端衝突中承擔作戰任務，進而空出超級航母來因應中俄等高端威脅，或大幅提升航母的戰力。

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