死神來了！巨大小行星朝地球飛來 撞擊威力逾11萬顆廣島原彈

2019-05-02 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）公布最新數據，一顆直徑約1100英呎（約335公尺）的巨大小行星「死神星」目前正朝地球直奔而來，並將在2029年4月14日4時與地球擦肩而過。按觀測數據研判，死神星普遍被認定不會撞地，但若碰撞當真發生，將釋放超過11萬顆廣島原子彈的能量。

美國《CNN》報導指出，小行星99942又被稱為「死神星」（Apophis），是一顆近地小行星，在2004年被人類發現。截至目前的觀測顯示，該小行星將在台灣時間2029年4月14日4時49分許最接近地球，並以1萬9千英里（2萬5749公里）的距離掠過，由於其與地球最近距離不斷上修，該小行星普遍被認為不可能撞擊地球。

美國太空總署加州噴氣推進實驗室的科學家布羅索維琪（Marina Brozovic）在一份報告中指出，2029年死神星掠過的難得經驗將有助相關研究進行，屆時科學家將出動光學望遠鏡與雷達望遠鏡對其加以觀測，而部分地區的民眾則可透過肉眼見證與「死神」擦身而過的瞬間。

隨著越來越多的觀測數據出爐，死神星飛越地球時的距離持續上修，讓科學家普遍認定其不會與地球相撞，但若撞擊當真發生，NASA此前估算「死神星」撞擊地球將釋放約1480兆噸TNT的能量，換算下來約合11萬4000顆廣島原子彈，可能造成種族毀滅等級的大規模浩劫。

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