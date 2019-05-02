人手短缺工作高壓 英國7年逾300公院護士自殺亡

2019-05-02 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國國家統計局（ONS）日前公布統計數據，指英國近7年來有超過300名公立醫院護士因自殺死亡，外界批評此是因人手短缺，以及當值時間長且遭受巨大壓力等因素，甚至護士有心理問題也不敢求助，就怕這樣的「汙點」會影響自己的工作紀錄。

綜合媒體報導，英國國家統計局公布的數據指出，英國國民保健服務（NHS）近7年共有307名護士自殺，其中最高峰落在2014年，當年共有54起類似案件，大約每週都有超過一名公院護士自殺。

英國皇家護士學院批評，護士工作人手短缺，加上工時長及遭受巨大壓力，但院方的管理層卻忽視他們的精神健康。受害者家屬也批評，護士即使有心理問題也不敢求助，擔心這會成為汙點、影響自己的工作紀錄，結果便間接導致慘劇發生。

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