黎巴嫩男策畫炸飛機恐攻 炸彈太重失敗遭澳警逮捕

2019-05-02 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕一名黎巴嫩裔男子涉嫌在伊斯蘭國（IS）的指使下，攜帶炸彈，針對阿提哈德航空（Etihad Airways）雪梨起飛的班機進行恐怖攻擊，幸而因行李超重，在機場就被退回，隨後遭澳洲警方逮捕。

綜合外媒報導，澳洲警方指控黎巴嫩裔男子哈立德．卡雅特（Khaled Khayat）和他的弟弟馬默德．卡雅特（Mahmoud Khayat）策畫2起恐怖攻擊。哈立德受到伊斯蘭國指使，將炸彈裝於一台絞肉機中，而馬默德則喬裝成肉販，將絞肉機放在行李箱中，試圖帶上飛機發動恐怖攻擊，但裝炸彈的絞肉機超重被迫拿出，最終未成功上飛機。事後在澳洲警方調查下，於數週之後將2人逮捕。

據警方調查，兄弟倆也曾打算對一架2017年7月飛往阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）的班機發動化學氣體攻擊。澳洲的新南威爾士州最高法院（New South Wales Supreme Court）表示，昨日陪審團認定哈立德有罪，認定他密謀炸毀客機，法院預定7月26日宣判，依照罪名最高可處無期徒刑，弟弟哈默德則仍在審理中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/