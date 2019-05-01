英國7年間305名護理人員自殺 脫歐讓醫療體系更緊繃

2019-05-01 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國國家統計局公布的最新數據顯示，2011年至2017年期間，國內至少有305名護理人員自殺身亡，如今仍有逾百名輕生護理人員的家屬呼籲英國政府積極調查死因。

綜合外媒報導，根據統計數據顯示，2014年是調查的7年當中最糟糕的一年，護理人員自殺死亡件數總計54起，等於每週都會有護理人員想不開尋短。

英國皇家護理學院執行長金尼爾（Dame Donna Kinnair）批評，當局對護理人員的工作指導做得不夠完善。他說：「由於工時長、人手短缺，造成護理人員得承受高度壓力。然而，有不少人表示，他們經常被雇主忽視這些工作問題，甚至是他們的心理健康狀態。雇主認為，護理人員『必須要應對』這種情況。」

另有專家指出，英國健保署（NHS）應該要去詳細了解女性比男性護理人員自殺率高的原因。對此，健保署表示，短期內會回應，並提出改善職員精神健康的做法。

據悉，自英國脫歐公投以來，願意在英國服務的歐盟護理人員人數減少逾96％，有更多的人選擇離開而不是加入醫護行業，讓英國的醫療體系越來越緊繃。

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