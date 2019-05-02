中國不擋了！ 巴基斯坦恐怖組織首腦 被列聯合國黑名單

2019-05-02 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國多次阻撓聯合國安理會將巴基斯坦恐怖組織首腦阿茲哈（Masood Azhar）列為全球恐怖分子黑名單，今天中國終於放棄，不再插手此事。

綜合外媒報導，今年2月喀什米爾有40名印度軍警遭自殺炸彈攻擊身亡，此事件加劇了巴基斯坦和印度之間的緊張關係。巴基斯坦恐怖組織穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammed）宣稱犯下此案。

美國、英國、法國要求聯合國安理會將該組織首腦阿茲哈，列為全球恐怖分子黑名單，以實施武器禁運、旅行禁令和資產凍結，但卻頻頻遭到中國阻撓。

印度外交部次長顧凱傑（Vijay Gokhale）曾在今年4月到北京拜訪中國外交部長王毅，要求中國協助安理會將阿茲哈列為恐怖分子，卻遭到中國以「需要更多時間審查」為由拒絕。中國多次的阻撓，讓印度怒批中國在「支持恐怖主義」，中印關係降到冰點。

恐怖組織以巴基斯坦為基地，取得資金，跨國發動恐攻。然而中國卻把巴基斯坦視為盟友，不但給予各種支持，更有印度學者懷疑，中國可能暗中資助恐怖組織，用利益交換，確保恐怖組織不支持中國新疆穆斯林激進份子。

經過多次協商後，美、英、法於28日再次向聯合國安理會提議，要求制裁阿茲哈。如今中國放棄阻撓，各國終於達成協議，把阿茲哈列為全球恐怖分子黑名單。

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