令和初日集朱印排10小時 網拍轉賣一本飆到1.4萬

2019-05-01 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕日皇德仁5月1日即位，正式迎來新時代，許多民眾趁改元初日前往參拜，盼取得蓋有「令和元年」朱印的參拜證明。其中，東京澀谷區著名的明治神宮，甚至有民眾排隊長達10小時才順利獲得，網路上還出現高價轉賣的現象。

綜合日媒報導，明治神宮現場人山人海，原本黃金週假期的朱印申請時間是每日的上午9點至傍晚5點，為了消化人潮，提早到上午6點半開放，至下午1點半提早結束申請，以利趕上傍晚6點10分神宮關門。據悉，當地從清晨5點就有排隊人潮，過程中，神宮職員一度在隊伍最末端豎起「等候時間10小時」的告示牌。

明治神宮公關負責人直言，在31年前進入平成年時，「都沒有聽說過像現在這樣，有那麼多人要排隊集朱印。」

然而，日本的行動購物App上，卻也出現大量高價轉賣的現象。在明治神宮購買一本收藏朱印的「御朱印帳」，原先是1000日圓（約新台幣276元），不過如今一本蓋有「令和元年」的御朱印帳，卻在購物平台上被炒到5萬日圓（約新台幣1.4萬元）；此外，另一本賣到8888日圓的御朱印帳，則在說明欄寫著：「好不容易排了6小時才得到，現在已經沒辦法入手了。先搶先贏。」對此，公關負責人表示非常遺憾。

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