斯里蘭卡總統警告IS 「離開我的國家」！

2019-05-01 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡復活節連環爆炸案造成數百人死傷，斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）表示，這場「伊斯蘭國」（IS）宣稱犯案的恐攻可能是外國人所策劃，他更告訴激進組織「離開我的國家」！

《路透》報導，席瑞塞納接受《天空新聞》訪問時表示，政府知道斯里蘭卡人中有「一小群人」在過去10年曾到國外接受IS培訓。他說，調查顯示，復活節恐攻使用的炸彈是在當地製造的。

斯里蘭卡警方懷疑攻擊事件主謀是過去鮮為人知的伊斯蘭組織「全國認主學大會組織」（National Thawheedh Jamaath）和「伊布拉欣真信會」（Jammiyathul Millathu Ibrahim）。

但4月29日，被認為是IS領袖的巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），在相隔5年首度現身時坦承，斯里蘭卡連環恐攻就是IS的報復行動，報復IS失去土地的攻擊行動。

在《天空新聞》1日發布的報導中，席瑞塞納說，他向IS發出了訊息，即「離開我的國家」。

斯里蘭卡當局此前曾表示，他們懷疑攻擊者與國際有聯繫。美國聯邦調查局、國際刑警組織以及其他未公開的外國機構正幫助進行調查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/