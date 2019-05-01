路透踢爆！烏克蘭總統當選人之妻 以低於半價買下豪宅

2019-05-01 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕天下烏鴉一般黑？烏克蘭總統大選由喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）勝出，其素人身分似乎能為腐敗的政壇帶來新氣象，沒想到卻遭《路透》踢爆驚天醜聞，原來他的妻子歐琳娜（Olena）竟然從商業大亨布里亞克（Oleksandr Buryak）手中，以低於市場半價的金額買下一套豪華公寓。

據《路透》報導，毫無政治經驗的澤倫斯基當選總統，其身分和向來支配烏克蘭政界與商業的富裕菁英截然不同。然而，歐琳娜在黑海沿岸購買的「帝王之家」複合式公寓，卻顯示出澤倫斯基的家人早已在與富豪的交易中獲利。

從澤倫斯基提交的財產資料表中可以看到，歐琳娜於2013年4月，以16萬3893美元（約新台幣506萬元）的價格，購買位於烏克蘭克里米亞半島的3房頂層公寓，相當於每平方公尺1263美元（約新台幣3.9萬元），以台灣常見的算法，就是每坪4175美元（約新台幣12.9萬元）。

然而，在烏克蘭房地產網站上，「帝王之家」2012年的平均價格在每坪1萬1570美元（約新台幣35.7萬元）至1.3萬美元（約新台幣40.8萬元）之間。2012年一間「帝王之家」出售公寓，最低價格也要每坪9256美元（約新台幣28.6萬元）。

1名不願透露姓名的克里米亞房地產仲介更證實，與「帝王之家」媲美的豪華公寓，在2013年通常以每坪8264美元（約新台幣25.5萬元）至9917美元（約新台幣30.6萬元）的價格出售，但最高可達1.65萬美元（約新台幣51萬元）。

財產登記表載明，出售公寓給歐琳娜的就是商人布里亞克，但他拒絕就低價豪宅一事發表評論，澤倫斯基和妻子歐琳娜對此也尚未回覆。

烏克蘭證券交易委員會的資料披露，布里亞克是烏克蘭國會前議員，他和兄弟謝爾蓋（Sergei）至少從2010年起就是烏克蘭銀行Brokbizne sbank的股東，直到他們在2013年出售多數股權為止。

檢察官提交的法庭文件顯示，目前有Brokbiznes bank前高層正在接受刑事調查，因為當局懷疑從2012年開始銀行內發生貪汙行為。作為調查的一部分，檢察官查封了布里亞克旗下涉嫌詐欺案的兩家公司資產。

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