令和結婚潮！日本各地多對新人登記完婚

2019-05-01 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕令和時代來了！日本許多新人搶在今（1日）早登記結婚，各地公家機關擠滿排隊人潮，放眼望去都是甜蜜的情侶，無論如何就是要成為令和第一天的新郎新娘！

據《朝日新聞》報導，東京都八王子市的市公所，在凌晨0時至1時就有11對情侶在夜間窗口送件，早上8時30分上班前，外面已排了15組情侶等著登記。

八王子市31歲的公司職員墨野倉誠和25歲女友史穂里，於2017年7月1日認識，因此「1日」等於是兩人的幸運日，再加上5月1日是墨野倉誠生日的隔天，因此情侶倆就決定在今天完婚。

東京都杉並區區公所有幫新人拍照的服務，今上午9時開門前，已有50人左右送出結婚登記文件，43歲氏家將廉和37歲的女友由子，經歷了福岡市與東京的遠距離戀愛，仍然修成正果。兩人原本想在約會一週年的6月30日結婚，但最後還是選擇了令和第一天。

東京都港區區公所，從今天凌晨0時到中午約有160組結婚申請，其中最特別的是60歲伊禮靖與83歲的女友けい子。伊禮靖19年前和第一任妻子離婚，去年因生病住院2個多月，辭去司機的職務後和けい子成為唱卡拉ok的同伴。

けい子原本的丈夫在30年前過世，自己又經歷過乳腺癌，這次結婚想要兩人一起為彼此的健康努力。這對「老新人」開心地在區公所設置的「令和元年5月1日」布告欄前甜蜜合影，正式成為令和夫婦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/