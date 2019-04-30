又有恐攻？ 紐西蘭基督城空屋發現炸彈 一名男子被捕

2019-04-30 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城（Christchurch）3月才發生清真寺恐攻槍擊案，造成50人死亡。今天再傳遭炸彈威脅，目前仍未傳出有人傷亡，警方已逮捕一名涉案男子。

綜合外媒報導，紐西蘭今天當地時間下午4點（台灣時間中午12點），當局於基督城菲利浦鎮（Phillipstown）郊區一間空屋發現一個可疑包裹，包裹裡疑似裝有爆炸裝置和彈藥。警方馬上封鎖附近街道，並派出炸彈處理小組、消防車、救護車和緊急救援人員前往現場。

爆炸處理小組立即處理這個包裹，並未傳出有任何人員傷亡。一名33歲涉案男子被捕，警方確認現場安全後，在當地時間下午6點（台灣時間下午2點）左右解除了封鎖線。

當地一位鄰居表示，她在那住了約20年，從未遇過任何問題。她表示，鄰居都很好相處，都是普通人。針對藏有炸彈的空屋，她指出：「這很奇怪。若有人想把東西藏在這裡，那不會是個好主意。因為任何從街上經過的人，都可能發現他怪異的行為。」

3月15日紐西蘭基督城發生大規模槍擊事件。當地2座清真寺被恐怖份子持槍掃射，造成50人死亡。目前紐西蘭警方仍未明確表示今日的炸彈威脅是否與3月的恐攻槍擊案有關。

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