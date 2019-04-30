斯里蘭卡解除社群媒體禁令 部長警告恐又有攻擊

2019-04-30 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡政府今（30）日解除了復活節連環恐攻後下達的社群媒體禁令，這是安全警戒放鬆的跡象，但有部長稱情報顯示可能會有更多攻擊事件。

《美聯社》報導，根據政府聲明，斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）解除了對臉書、WhatsApp、YouTube和其他熱門網站的封鎖令，但要求民眾在社群媒體上「以負責任的方式行事」。

斯里蘭卡政府在4月21日教堂和豪華酒店連環爆炸造成數百人死亡後，當局暫時封鎖社群媒體，試圖遏制假消息傳播。當局也在之後逮捕數十人，並查獲沒收涉案的炸彈製作材料，但官員警告，與爆炸事件有關的嫌疑人仍然逍遙法外。

斯里蘭卡衛生部長賽納拉納（Rajitha Senarathna）週二表示，他和其他7名政府部長已被情報官員確定為本週可能發生的其他自殺式襲擊的目標，他在情報官員要求下，週日和週一都待在家裡。

賽納拉納拒絕提供有關情報的來源或類型等其他訊息。

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