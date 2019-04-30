助妻一夜好眠 札克柏格發明「睡眠盒」

2019-04-30 20:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕孩子的出生為父母帶來難能可貴的幸福，但也有許多人自此發覺，能夠睡場好覺真的是難能可貴。全球社群網站龍頭「臉書」（Facebook）創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）就透露，為了讓掛心兩個女兒的妻子普莉希拉（Priscilla Chan）安心睡覺，他特地發明一款類似鬧鐘的「睡眠盒」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這個「睡眠盒」其實是一個會發出微光的木盒，發光時間落在早上6點至7點之間，而這個時段正是札克柏格兩位3歲及1歲的掌上明珠起床的時間。

札克柏格28日在Instagram發文透露，妻子因為必須時時看顧年幼的女兒，久而久之就犧牲睡眠品質，變得無法熟睡，老是睡到一半醒來查看時間，而一旦知道現在幾點後，就很難再次入睡。有鑑於此，工程師出身的札克柏格決心化身暖男，親手為愛妻打造可放在床頭櫃的「睡眠盒」，只要她睜眼看見微弱光線，就知道是時候起床，否則就能放心多睡一會。

札克柏格表示，設法讓普莉希拉好好睡覺充電，是他所能想到最能表達愛意與感激之情的方法。他也表示，跟大家分享這項發明，也是希望發揮拋磚引玉之效，激發創業家設計出新的「睡眠盒」，造福更多失眠的人。

美國密西根大學行為睡眠醫學計畫臨床主任康羅伊（Deirdre Conroy）對這項發明十分欣賞。他指稱，失眠者經常在夜裡查看手機，但這將引發焦慮感，若能移除這個因素，或許就能幫助人們一夜好眠。

美國科技新聞網站CNET指出，DIY製作專屬的「睡眠盒」其實並不難，只要準備一盞外觀呈半透明的檯燈，在內部換上智慧燈泡，再嵌入智慧開關，並設定好啟動時間，即告完成。

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