明仁退位！ 「反皇派」東京示威爆衝突 2名男子襲警遭逮

2019-04-30 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕明仁天皇於今日退位，日本即將結束「平成」時代，德仁將於明天繼任新天皇。這段時間，有不少「反天皇制」團體在日本各地示威遊行，昨日下午日本警視廳在東京都立川市逮捕2名抗議民眾。

綜合媒體報導，昨日下午，約有100多名反皇派團體到東京都立川市參加示威活動，並高呼口號遊行。同時也吸引約80名支持天皇制的人士到場抗議。現場秩序混亂，警方派出大批警力到現場維安。其中來自相模市48歲的檜垣紳，以及來自琦玉縣37歲的椙田智，因為在遊行隊伍中毆打警察的胸部與頭部，被警方依「妨害公務罪」逮捕。

日本有不少反皇派民眾，成員多以中老年人士居多。他們希望能廢除天皇制度，讓日本成為一個總統制國家。他們認為，天皇制會讓日本忘記侵略歷史，並產生階級差異與歧視。因此日本應該廢除天皇制，正視帝國主義為亞洲各國留下的傷痛。

反皇派與保皇派經常發生衝突，去年11月反皇派在東京JR吉祥寺車站附近發起活動，保皇派到場破壞他們的宣傳車輛，兩派差點引爆衝突。

推特上流傳著反皇派集會的時間、地點，他們也揚言明天新天皇登基時，會在各地舉行遊行示威。屆時，保皇派很可能也將出動大批成員前往阻撓，讓警方不敢大意。

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