到新疆打工「跟坐牢一樣」 揭露維吾爾「非人」生活

2019-04-30 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國有曾至新疆打工的漢人透露，雖然當局祭出許多優惠措施，鼓勵漢人至新疆定居，不過去過之後覺得「和坐牢」沒兩樣，當地的維族過的更是非人的生活。

據《寒冬》雜誌30日報導，數名曾至新疆打工的漢人回鄉，分享在當地的親身經歷。匿名受訪者表示，一到當地變會經過一連串複查嚴格的安檢，而且強迫每個人的手機安裝疑似有定位功能的app，一出境就會將app刪除，不讓外界知悉任何關於新疆的細節；他們對嚴格的安檢十分反感，因為舉凡到加油站加油、買菸等都要驗身分證，每到一個安檢口都會仔細檢查車子，將前蓋、後車廂逐一打開檢查。

受訪者指出，為了將外地漢人留在新疆，只要娶了維族女子或在當地長居，政府會給予漢人房屋和金錢，然而「在新疆就跟坐牢一樣」，所以都只想趕緊打完工離開。另外，當地對維族明顯不平等，只要和漢人發生衝突，無論誰對誰錯，維族人都會被先拖到派出所痛打一頓；如果維族人接獲警察電話傳喚，必須馬上放下手邊工作，遲到幾分鐘都會被視為不服從管理，很有可能會被送進再教育營。

受訪者還補充，平常路上的武裝人員很多，身上都配有衝鋒槍、鐵棍、頭盔，不時還聽到警車一路鳴笛；另外在當地不能隨意拍照，否則都會被當洩密者逮捕，因為是打工，所以想走就可以走了，但對當地維族的遭遇感到同情，「他們真的很慘」。

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