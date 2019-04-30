打破兩千年束縛！明仁天皇與平民皇后美智子相遇的那一天...

2019-04-30 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇即將退位，也讓他和日本皇室首位平民皇后美智子的愛情故事重新受到關注，原來1957年還是皇太子的明仁親王，在網球場上遇到剛從聖心女子大學畢業的美智子，從此墜入愛河並娶回美嬌娘，也打破皇室2000多年來沒有平民皇后的束縛。

據《CNN》報導，美智子和明仁親王交往後，不僅破除了千年桎梏，也藉由大眾媒體的傳播鞏固了日本民眾心中對美智子和明仁的喜愛，並永遠改變了皇室塑造公眾形象的方式。

日本全國都被這位未來的王妃所吸引，她的照片隨處可見。當時的女性週刊記者表示，美智子聰明、漂亮、善於運動，她受歡迎程度和現在的英國梅根王妃一樣，甚至和戴安娜王妃差不多，因為她展現出來的形象，與電影《羅馬假期》裡奧黛麗赫本所飾演的安妮公主相似。

日本女性崇拜美智子，她的髮型、時尚、配飾、說話的方式無一不受到模仿，所以婚禮會直播的消息一傳出來，日本的電視機銷量大增，每個人都想看到兩人結婚的場景。

1959年4月10日，明仁親王與美智子王妃的婚禮馬車遊行路線上，擠進超過50萬人一睹這對世紀佳偶，估計還有1500萬人是透過電視轉播收看。婚禮結束後，明仁與美智子繼續在公共領域塑造出現代的皇室家庭形象，就算到了1989年成為明仁天皇和美智子皇后還是沒變。

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