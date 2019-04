布吉納法索教堂爆發槍擊 已知6人喪命

2019-04-29 23:54

〔即時新聞/綜合報導〕布吉納法索(Burkina Faso)當28日下午有教堂發生槍擊,至少6人身亡,槍手疑似是伊斯蘭教極端分子。這是布吉納法索爆發聖戰暴力以來,首次有教堂被攻擊。

綜合外媒報導,布吉納法索北部的西爾加吉(Silgadji)基督新教教堂28日下午1時遭騎摩托車的不明武裝人士襲擊,1名牧師和5名教徒遭殺害,目前還有2人失蹤。

布吉納法索人口中約有55%至60%是穆斯林、20%至25%是基督徒,其他都是土著。過去布吉納法索有宗教寬容的歷史,且宗教團體向來和平共處,經常通婚。然而從2015開始,聖戰組織越來越多,開始在非洲北部發動致命攻擊,因此布吉納法索的情勢也急遽惡化,很多人被殺。

