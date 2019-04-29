布吉納法索教堂爆發槍擊 已知6人喪命

2019-04-29 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕布吉納法索（Burkina Faso）當28日下午有教堂發生槍擊，至少6人身亡，槍手疑似是伊斯蘭教極端分子。這是布吉納法索爆發聖戰暴力以來，首次有教堂被攻擊。

綜合外媒報導，布吉納法索北部的西爾加吉（Silgadji）基督新教教堂28日下午1時遭騎摩托車的不明武裝人士襲擊，1名牧師和5名教徒遭殺害，目前還有2人失蹤。

布吉納法索人口中約有55%至60%是穆斯林、20%至25%是基督徒，其他都是土著。過去布吉納法索有宗教寬容的歷史，且宗教團體向來和平共處，經常通婚。然而從2015開始，聖戰組織越來越多，開始在非洲北部發動致命攻擊，因此布吉納法索的情勢也急遽惡化，很多人被殺。

In the wake of Sunday's attack in Burkina Faso, where gunmen opened fire on a church killing at least six people, how should West Africa deal with the threat of terrorism? pic.twitter.com/6CRIp1ZVtr — BBC News Africa （@BBCAfrica） 2019年4月29日

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