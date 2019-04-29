恐有新攻擊！ 斯里蘭卡警告 攻擊者可能穿軍服掩護犯案

2019-04-29 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡安全官員今天警告，犯下復活節連環恐攻的伊斯蘭武裝分子，計畫發動更多攻擊，恐怖分子可能身穿軍服，以掩護載有炸彈的廂型車。不過，昨天斯里蘭卡並沒有出現任何攻擊事件，政府也在晚間解除宵禁。

綜合外媒報導，路透社今天看到斯里蘭卡警方安全局（MSD）寫給國會議員和其他安全機構的一封信，信的內容寫道：「可能會出現新一波攻擊。相關情報進一步指出，攻擊者可能身穿軍服，並使用廂型車犯案。」信中還指出，恐怖分子鎖定5個地點，計畫在昨天或今天發動攻擊。

值得慶幸的是，昨天斯里蘭卡並未發生任何攻擊事件，政府也在夜裡解除宵禁，這是恐攻發生以來首度解除。但在首都可倫坡，警方仍未放鬆警戒，隨機在街頭進行盤查。

多處教會與基督教機構也提高戒備，昨日停止原定的禮拜儀式，或改以其他方式進行。政府為了安全考量，甚至禁止伊斯蘭婦女戴面紗。

儘管伊斯蘭國（IS）宣稱犯案，但當局懷疑攻擊出自2個團體「國家一神教團」（NationalThowheeth Jama'ath,NTJ）和「伊布拉欣真信會」（Jammiyathul Millathu Ibrahim）。

當局認為國家一神教團的創始人哈希姆（Zahran Hashim）是此次恐攻的幕後主腦，亦是當天引爆自殺式炸彈的攻擊者之一。警方於昨日突襲搜查他們位於東部卡坦庫迪（Kattankudy）的總部，並在恐攻發生後，將該團體列為非法組織。

斯里蘭卡總理馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）透露，此次發動攻擊的恐怖分子彼此是親密的朋友和家人。為了躲過監視器，選擇不網路或通訊設備聯絡，而是直接面對面討論攻擊計畫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/