海中白鯨行為詭異 挪威專家驚：可能受俄羅斯軍事訓練

2019-04-29 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕挪威小漁村Inga附近海域，近來出現一支行為詭異的白鯨，頻頻騷擾當地漁民，挪威海洋專家對此表示，這隻白鯨可能經歷過俄羅斯海軍的軍事訓練，才會做出不合常理的舉動。

據《衛報》報導，白鯨會在漁船與漁船之間游動，並試圖從船的兩側拉扯繩索，牠身上還戴著一種看似原本用來裝相機或武器的套具，挪威專家將其取下後，赫然發現上面印有「聖彼得堡裝備」等字樣。

挪威特羅姆瑟大學（UiT）北極和海洋生物學系教授瑞卡森（Audun Rikardsen）表示，外界都知道俄羅斯曾經豢養過鯨魚，其中一些已被釋放，不過經過他詢問後，俄羅斯研究人員都說不清楚這隻白鯨的事，有可能是莫曼斯克的俄羅斯海軍所訓練出來的。

1980年代的蘇聯時期，俄國曾在軍事目的上訓練海豚，牠們視野敏銳，能隱秘行動並擁有良好的記憶力，能夠有效探測水雷等威脅性武器。

雖然該計畫於1990年代結束，但俄羅斯國防電視台2017年的報告顯示，俄羅斯海軍於極地水域再次以軍事目的訓練白鯨、海豹和寬吻海豚。

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