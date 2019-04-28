華盛頓州通過「人類遺體堆肥」 法案最快明年生效

2019-04-28 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州近日通過了第5001號法案，將立法允許「人類遺體堆肥」，這是一項以生物降解代替傳統土葬與火化的殯葬方法，並可在數週內將遺體轉化為土壤。最終版本的法案待民主黨州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）簽署完畢後，將於2020年5月1日正式實施。

綜合外媒報導，Recompose公司是美國第一家提出生物降解的葬儀社，公司創始人卡特里娜·斯佩德（Catrina Spade）在就讀建築學研究所時，便開始思考去世後的身體該如何處置？透過1位友人的分享，讓斯佩德決定將農民和農業機構使用的有機分解應用在人類遺體上，這也成為了她的論文題目。

斯佩德稍微修改了農民分解動物遺體的過程，並發現木屑、苜蓿和稻草的使用會產生氮和碳的混合物，當遺體被放置在溫度和濕度都受到控制的容器中並旋轉時，會加速自然分解。

斯佩德與東華盛頓及北加州的科學家共同研究人類遺體在土壤中自然降解的狀況，去年華盛頓州立大學的一個試點項目中，共有六位大體老師投入「人類遺體堆肥」的研究，研究員也發現從遺體到土壤的轉變大約需要四到七週，然而降解後的土壤除了通過州與聯邦政府規定的安全標準外，對生物更是無害，也不會產生任何異味，足以作為有機肥料。

斯佩德表示「我們的目標是盡可能提供與自然循環一致的東西，而不是像埋葬那樣佔用土地，『人類遺體堆肥』對我來說是一種退出地球的可愛方式」。

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