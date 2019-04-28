88歲股神巴菲特每天喝5罐可樂！原來長壽祕訣在於...

2019-04-28 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕88歲的股神巴菲特（Warren Buffett）近來坦言，他現在每天仍然會喝下5罐可口可樂，每週至少吃3次麥當勞雞塊，甜點則喜歡吃Dairy Queen的冰淇淋，他更透露自己之所以採取這樣的飲食方式，自然有其道理。

據《福斯新聞》報導，巴菲特過去就曾透露，如果自己每天吃進2700卡路里，那麼其中4分之1的熱量會是可口可樂，因為他通常白天喝3罐可樂，晚上則喝2罐，偶爾會選擇櫻桃口味來犒賞自己。

除此之外，巴菲特喝可樂時還喜歡配UTZ馬鈴薯條當零嘴，曾任富國銀行CEO的斯圖姆夫（John Stumpf）曾指出，當食物上桌時，你會看到巴菲特左手拿著鹽罐，右手也拿著鹽罐，灑鹽時現場彷彿下起了暴風雪。

巴菲特為自己的高糖、高鹽飲食解釋，原來他透過精算表了解到，6歲小孩的死亡率是最低的，因此他要像6歲小孩一樣飲食。

巴菲特擁有的波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）控股公司，持有160億美元（約新台幣4950億元）的可口可樂股票。彭博的資料顯示巴菲特目前是全球第4大富豪，淨資產達到873億美元（約新台幣2.7兆元）。

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