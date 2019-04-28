悲！小海豚擱淺傷重安樂死 胃裡發現塑膠袋與氣球

在美國佛州海灘擱淺的小小糙齒海豚，因為健康狀況不佳被安樂死，事後解剖發現牠胃裡有兩個塑膠袋與一個破碎的氣球。（圖擷自FWC Fish and Wildlife Research Institute臉書）

2019-04-28 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州麥爾茲堡（Fort Myers）海灘，近日發現一隻年紀尚小的糙齒海豚擱淺奄奄一息，救援人員在無力回天之下只好將牠安樂死，後來在解剖小海豚遺體時，赫然發現牠胃裡有兩個塑膠袋與一個破碎的氣球。

據《美聯社》報導，動物專家表示，這隻糙齒海豚還處於應該待在母親身邊的年紀，但不知為何離開了深水區域，被海浪打上岸邊。

生物學家和熱心民眾努力幫助小小的糙齒海豚，但牠實在是健康狀況不佳，因此野生動物專家決定在現場將其安樂死。

雖然在海豚胃部發現塑膠廢棄物，但確切死因仍尚未出爐，佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會表示，無論如何這仍說明了減少一次性塑膠廢棄物的重要性。

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