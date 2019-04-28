防堵「AI換臉」影片擾亂總統大選 美國學者投入真偽大戰

2019-04-28 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國情報單位擔心，「深偽（Deepfakes）」影片可能被有心人士用來干擾2020年的美國總統大選。報導指出，目前學者已經開始研發能辨識這種「深偽影片」的程式，預計年底前辨識正確度能達99％。

根據《CNN》26日報導，「深偽（Deepfakes）」是「深度學習」（Deep Learning）和「偽造（fake）」的複合詞，它應用尖端且相對容易取得的人工智慧技術，製造出具有說服力但內容虛假的影音。而有心人士能利用這種技術把影片中的政治人物「換臉」，達到竄改政治人物影音的效果。

美國達特茅斯學院（Dartmouth College）教授、圖像辨識專家法理德（Hany Farid）擔心「深偽」影片的散播可能會對公民與民主國家造成傷害，目前正在開發能辨識深偽影片的程式。

報導指出，法理德研發破解「深偽」影片的方法，就是讓破解程式讀取大量真實的影片，利用電腦分析這些影片，來建構出目標人物的模型。往後，就能利用這個模型來鑑定新影片人物的真偽。

法理德說，目前破解程式的辨識正確度已達95％，預計半年內可提高到99％。他希望能趕在今年大選前將破解程式放上網路供記者使用，因為「在報導一段影片前，你（記者）當然會希望有能判斷該影片真假的方法。」

目前，法理德已完成美國總統川普、前總統歐巴馬、民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）和民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）的模型。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/