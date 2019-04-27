英雄！斯里蘭卡恐攻 男子擋下炸彈客 犧牲自己救了600人

2019-04-27 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡日前發生連環恐攻，導致253人喪命。恐攻發生時，一名40歲的男子在遇襲的錫安教堂門口擋下一名炸彈客，讓教堂內約600名民眾逃過襲擊，但他自己卻在爆炸中喪生。

綜合外媒報導，擋下炸彈客男子名叫拉裘（Ramesh Raju），事發當時，錫安教堂（Zion）擠滿人和許多剛下課的孩子。根據目擊者表示，拉裘自願幫忙疏導人群。拉裘看見一名陌生男子提著2個大袋子，拉裘對此感到懷疑，因此前去攔住對方，要求他把袋子留在教堂外。在拉裘和男子爭執的時候，炸彈爆炸了，拉裘成為錫安教堂29名遇害者之一，其中有14名是兒童。

聖戰分子當時鎖定了3座教堂和3家飯店進行攻擊，錫安教堂正是被選定的地點之一。因為拉裘的勇敢行為，錫安教堂內約有600多人躲過了炸彈攻擊。這次的連環爆炸共造成253人喪命，大部份的傷亡發生在另外2座教堂。

拉裘家住斯里蘭卡東部城市巴帝卡羅亞（Batticaloa），他的父親表示，爆炸發生前幾分鐘，他才和拉裘通過電話。拉裘說禮拜結束後會打給他，沒想到當電話再度響起時，接到的卻是兒子喪命的消息。拉裘的父親說：「當他懷疑那袋子裡裝著炸彈時，他原本可以躲起來保護自己，但他卻選擇站出來阻止恐佈份子進入教堂。」

拉裘的妹妹、妹夫和他20歲的外甥都在爆炸中喪生，提到這，拉裘的父親表示：「我失去了我的孫子，但與此同時，我感到非常自豪，我的兒子救了這麼多孩子，讓其他家庭不必經歷我們正在經歷的悲傷。」

爆炸案發生近一週後，民眾在拉裘家附近的路上擺上海報和拉裘的照片表示哀悼。有很多軍人都前來參加葬禮，並向拉裘的遺體致敬。拉裘的父親表示：「我希望我兒子的行動，能夠激勵他人變得勇敢。」

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