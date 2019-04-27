女友懷疑劈腿 內褲塗辣椒醬讓男友「火燒鳥」

2019-04-27 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕男女間的感情糾紛常常會引發很可怕的事情，中國杭州警方22日獲報，有名男子指出女友在他的內褲上抹了很多辣椒醬，讓他穿上後有種「火燒鳥」的感覺。

綜合外媒報導，吳姓男子向警方供稱，事發當晚他剛好洗完澡要穿上內褲，沒想到一穿上後下體有種燃燒刺痛感，他趕緊脫下內褲檢查，發現內褲的重要部位一帶沾滿鮮紅的辣椒醬，便聯想起最近剛和余姓女友發生爭吵，便打給女友詢問，沒想到女友馬上承認犯行，讓他氣得直接報警。

余姓女子則向警方表示，因懷疑吳男在外劈腿所以最近常因此發生口角，事發當日她原本想到吳男家中理論，但吳男並不在家，因此才會將怒氣發洩在吳男內褲上對它又踢又踩，當發洩完畢後才發現自己的腳已先沾到辣椒醬，所以吳男內褲也因此都沾有辣椒醬，但為了報復男友，才將內褲掛回原處，導致男友發生這起意外。

目前西湖區公安分局在事發當日已派人調解2人糾紛，他們表示之後會好好解決倆人間的感情問題。

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