為救偷跑到鄰居家的愛貓 加拿大男冒險走高樓外牆

2019-04-27 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕家中有養寵物的人總是會把毛小孩放在第一位，常常為了牠們赴湯蹈火，加拿大多倫多1名飼主，在24日為了將偷跑到隔壁鄰居陽台的愛貓帶回來，竟然翻過自家陽台的矮牆，走過狹窄的牆邊小路，將愛貓從鄰居陽台抱回，這驚險的過程也被附近的路人拍下，讓網友看了捏一把冷汗。

影片中的貓主人表示，平時會在廚房與陽台的出入口以嬰兒用護欄阻擋愛貓出外，沒想到事發當日，愛貓偷偷越過護欄，從陽台擠過玻璃矮牆底部的空間，溜到隔壁鄰居的陽台偷閒。

飼主原本想跟鄰居借道抱回愛貓，沒想到鄰居不在，他眼看愛貓想原路回去卻差點被玻璃牆卡到，怕因此會出意外，便決定硬著頭皮冒險翻過陽台矮牆從外牆走到鄰居陽台，將愛貓救回家中。

男子救愛貓的過程也被路人錄下上傳到網路，網友紛紛對男子的行為大感佩服，「當人為了救自己的貓，便會激發潛能」、「他是一名英雄」、「真是太勇敢了！我光看到就腿軟」

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