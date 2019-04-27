上海名醫阻患者插隊鬧場 竟遭警方上銬帶走

2019-04-27 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路近日傳出，上海胸外醫師趙曉菁因禁止病患插隊，和病患發生肢體衝突，警察卻不顧醫師先把病人看完的請求，將趙曉菁上銬「強制傳喚」帶離；中國醫師協會今（27）發表聲明，認為醫患衝突不同於民事衝突。

綜合外媒報導，胸外醫師趙曉菁24日在上海仁濟醫院看診，一對夫妻3度闖入診間，在醫師和護理師的口頭勸阻、嚴厲警告下，仍不斷干擾醫療程序，雙方遂爆發推擠衝突；闖入的丈夫疑似自撞櫥櫃，隨後躺在地上，後報警宣稱遭趙曉菁毆打。

夫妻檔報警後，警察因趙曉菁拒絕離開醫院配合調查，遂以手銬強行將趙帶走；據警方指出，該名丈夫一根肋骨骨折、兩根肋骨懷疑骨裂。

目擊民眾把趙曉菁被警方推倒在地、強行銬走的過程po網，「仁濟醫院一名專家因拒絕接診插隊病人，被警方戴上手銬帶走」消息隨之傳開，引起網友們高度關注；據《中國經營報》報導，趙曉菁在業界是大咖，遭銬消息也在中國胸外科微信引發熱議。

趙曉菁接受《中國經營報》訪問指出，警方當時要他做筆錄，但他的想法是，給他半至1小時的時間，把診間外的病人看完再配合調查。至於病患的行為，「老實地說，他用強力的行爲要衝破我們的勸阻，我們相對來說也用了強力把他推出門外。但是我想這是我們醫務人員的正當行爲，不應該作爲民事衝突裡的肢體衝突或者互毆。」

當地警方宣稱，報警的病患家屬身上確實有明顯傷痕，警方依規定要求趙曉菁到派出所調查，趙以應診和開會為由拒絕後，警察等了他20分鐘，再一次要求趙離開，趙不配合才強行把人帶走，期間爆發肢體衝突，員警才以手銬「強制傳喚」趙到派出所；警方也強調，報警的病患是依正當程序預約，並不是插隊。網友們對此質疑，闖禍病患身分背景恐怕不單純。

中國醫師協會今（27）發表聲明，強調醫療機構內發生的醫患衝突，不能和普通民事衝突混為一談，「尊醫重衛」不僅是一句口號，應該要表現在具體行動，對醫務人員「慎用械具」也是尊醫重衛的應有之意。

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