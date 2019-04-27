佔中判刑、林榮基來台 港媒：明「反逃犯條例」遊行催化劑

2019-04-27 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕明（28）日香港將舉行「反逃犯條例」遊行，昨有33名台灣宗教團體人士欲參加該遊行，卻遭強制遣返。不過港媒提及佔中判刑和林榮基流亡來台一事將牽動民情，成為明日遊行的催化劑。

香港政府擬修訂《逃犯條例》，該條例被港人視為是「送中條例」，因會令港人被引渡到中國大陸，恐接受中國不公平審訊，影響港人的人身自由。綜合媒體報導，昨（26）日有33名台灣宗教團體人士欲參加明（28）日的「反逃犯條例」遊行，卻遭香港政府強制遣返。

此外，曾經「被失蹤」的香港銅鑼灣書店前店長林榮基，受「送中條例」威脅大，擔憂條例通過後會被引渡到中國受審，亦於日前離港來台，開始流亡生涯，決定在台定居。

不過據《香港01》報導指出，九子判刑重新勾起了當年市民參與雨傘運動的記憶，加上林榮基來台定居一事；以及24日聲援九子的晚會聲勢，更是超越歷次對社運案入獄人士的聲援行動。在情緒上，被視為有利於港民參與「428反送中」遊行的積極度。

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