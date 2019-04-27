末日之戰？《復仇者4》在孟加拉開賣影片曝光

2019-04-27 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕《復仇者聯盟4》24日在台上映，當天全台即賣破8000萬佳績，日前在粉專「全世界的八卦我全包了」上，一名網友PO出《復仇者4》在孟加拉開賣的情況，場景有如電影末日之戰當中殭屍往同一處狂奔的情況，網友笑說：「好像喪屍群...」

《復仇者聯盟4》最終回在本周全球各處上映，引發全球復仇迷瘋狂搶票，在台首日上映更賣破8000萬佳績，日前在粉專「全世界的八卦我全包了」上，一名網友PO出《復仇者4》在孟加拉開賣的情況，影片中大批民眾往電影門口狂奔，有人還不小心跌倒，旁邊的民眾直接忽略，從他身旁繞過；還有不少人身手皎潔跨越欄杆，直往門口狂方向跑。

網友看到影片後，留言表示說：「是沒看過電影嗎？」、「這是末日之戰的片段吧」、「是失速列車2嗎？」、「好像喪屍群...」。日前也有台灣民眾因在影廳外爆雷遭民眾毆打，只能說，《復仇者聯盟4》效應在全球各處上演。

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