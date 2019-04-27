中國女大生與男子感情糾紛 竟遭男方怒開保時捷輾過

2019-04-27 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州的浙江理工大學，1對情侶疑似因情感糾紛，在校園裡大吵了起來。男方最後將女子踹倒在地，開保時捷離開，過程中車輪更直接輾過女子的手腳，殘忍行為全被網友錄影PO上網。

綜合外媒報導，25日在浙江理工大學校園內某處停車場，1名紅衣女子坐在地上與車內的男友發生爭執。從影片中可以看到，這名女子緊緊拉住車門，疑似是要阻止男子離開，但男子硬是將她踹倒在地，也不顧女方的手還抓在車上，就直接向後倒車，導致女子遭拖行後趴倒在地，男子所開的保時捷轎車更直接輾過女子的左腿與左手，引起一旁路人尖叫、報警。

而男子輾過女友後，竟然直接掩上車門，加速逃逸。這起事件造成女子左腳1處骨折、全身多處挫傷，幸好送醫治療後沒有生命危險。

警方表示，該女子是校內學生，但男子是校外人士。案發後男子已經被逮捕，初步了解2人是因情感糾紛發生爭執，詳細原因還有待偵辦釐清。

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